Wybory prezydenckie w gminie Nowa Sól. Czytelnicy zaniepokojeni w dwóch miejscowościach

Przed południem w wyborczą niedzielę otrzymaliśmy zgłoszenie od Czytelnika o możliwej nieprawidłowości, do której ma dochodzić miejscowej w komisji obwodowej. Zdaniem mieszkańca głosujący dostają w lokalu wyborczym dwie karty, jedna jest sondażowa. - To podejrzane. Przecież nie można prowadzić sondażu w lokalu - stwierdził.

Sondaż w Przyborowie

Sprawdziliśmy zgłoszenie na miejscu. Stolik pań z jednego z instytutów badawczych jest w szkole podstawowej. To miejsce można zobaczyć zaraz po wejściu do szkoły. Do siedziby komisji trzeba przejść dalej.

Zapraszają wyrywkowo wyborców, którzy wychodzą z głosowania. Jeśli mieszkańcy wyrażają zgodę, wypełniają ankietę.

Przewodniczący komisji wyborczej Radosław Kołpaczek zapewnia, że panie prowadzące sondaż nie stawiały swojej urny w lokalu wyborczym. Nikt też nie zgłosił mu nieprawidłowości. - Wszystko odbywa się zgodnie z przepisami - podkreśla przewodniczący. - Panie przeprowadzają badania sondażowe. Ich stanowisko jest zlokalizowane poza lokalem wyborczym. Mają maseczki i środki ochrony osobistej. Zapraszają wyrywkowo wyborców, którzy wychodzą z głosowania. Jeśli mieszkańcy wyrażają zgodę, wypełniają ankietę.