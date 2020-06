Wybory 2020 w Nowej Soli. Sprawdź, zanim pójdziesz głosować. Zmieniły się siedziby obowdowych komisji

Urząd miejski w Nowej Soli przeprasza za utrudnienia. Zmieniły się siedziby dwóch obwodowych komisji.

Głosowanie w wyborach prezydenckich w Nowej Soli odbędzie się w najbliższa niedzielę, 28 czerwca 2020 r. W Nowej Soli odbędzie się w osiemnastu obwodach. Będzie zmiana adresu jednej z komisji. Zmiana siedziby obwodowej komisji nr 13 Ze względu na prowadzony remont w budynku byłego Gimnazjum nr 3 przy ulicy Kasprowicza 8 0bwodowa komisja nr 1 zostaje przeniesiona do siedziby obwodowej komisji nr 13 tj. budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gimnazjalnej 11

Zmiany dotyczy mieszkańców ulic:

Chełmońskiego, Długa, Grottgera, Kasprowicza, Kilińskiego, Kosmonautów, Kossaka, Krasińskiego, Lotników, Matejki (od nr 1 do nr 23 nieparzyste, od nr 2 do nr 16 parzyste), Mickiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Rydla, Siemiradzkiego, Staffa, Struga, Tetmajera, Wiesława Sautera, Wojska Polskiego (od nr 36 do nr 106 parzyste). Zmiana obwodowej komisji nr 2 Siedziba obwodowej komisji nr 2 zostaje przeniesiona do siedziby obwodowej komisji nr 3, tj. Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Matejki 29.

Zmiany dotyczy mieszkańców ulic:

Arkadia, Asnyka, Bolesławy Sidorskiej, Broniewskiego, Chopina, Długosza, Dygasińskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Gałczyńskiego, Grażyny Bacewicz, Henryka Góreckiego, Henryka Sienkiewicza, Henryka Wieniawskiego, Jagienki Juranda, K. Szymanowskiego, K. Wierzyńskiego, Kaczkowskiego, Karola Kurpińskiego, Kmicica, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kraszewskiego, Krótka, Kruczkowskiego Kazimierza, Lelewela, Mieczysława Karłowicza, Narutowicza, Norwida, Pasieczna, Połanieckich, Przyszłości, Saperów, Skłodowskiej-Curie, Skrzetuskiego, Słowackiego, Solskiego, Stasia i Nel, Szafera, Witolda Lutosławskiego, Wojciecha Kilara, Wojska Polskiego (od nr 41 do nr 103 nieparzyste), Wołodyjowskiego, Zagłoby, Zakątek. Obwodowe komisje w Nowej Soli. Wybory 2020. Sprawdź, gdzie głosujesz Obwód do głosowania nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gimnazjalna 11

Obwód do głosowania nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Matejki 29

Chałubińskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Osiedle Im. Armii Krajowej, Osiedle Konstytucji 3 Maja (od nr 1 do nr 14D), Tadeusza Zawadzkiego-Zośki. Obwód do głosowania nr 4 – Publiczne Przedszkole Nr 12, Osiedle Konstytucji 3 Maja 12H

Jana Pawła II, Osiedle Konstytucji 3 Maja (od nr 15 do nr 27).

Obwód do głosowania nr 5 – Szkoła Podstawowa Nr 3, Botaniczna 22

Botaniczna, Czarnieckiego, Ekonomiczna, Energetyków, Graniczna, Grunwaldzka, Inżynierska, Jagiellońska, Jedności Robotniczej, Kamienna, Kasztanowa, Kazimierza Kołodzieja, Kazimierza Wielkiego, Konstruktorów, Kunickiego, Kwiatowa, Leśna, Lisia, Mała, Metalowca, Mieszka I, Miodowa, Morelowa, Motoryzacyjna, Nowa, Odlewnika, Okrężna, Okrzei, Plater, Przemysłowa, Ptasia, Różana, Starostawska, Stefana Batorego, Wilcza, Współczesna, Zielonogórska. Obwód do głosowania nr 6 - Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Botaniczna 22

Bema, Bociania, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Grobla, Jodłowa, Kombatantów, Konarskiego, Łabędzia, Łużycka, Orkana, Podgórna, Polna, Poniatowskiego, Pułaskiego Sadowa, Sobieskiego, Spokojna, Stawowa, Świerkowa, Ustronie, Wąska, Wiejska, Władysława Łokietka, Wybickiego, Zacisze, Zamiejska, Zygmunta Starego, Żurawia. Obwód do głosowania nr 7 – Nowosolski Dom Kultury, Piłsudskiego 49

Brzozowa, Drzewna, Hutnicza, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Osiedle Paderewskiego, Podwale, Promenada, Reja, Skargi, Wyspiańskiego, Zielona, Żeromskiego.

Obwód do głosowania nr 8 – Publiczne Przedszkole Nr 11, Matejki 28

Jana Brzechwy, Janusza Korczaka, Juliana Tuwima, Kaszubska (od nr 11 do nr 15 nieparzyste), Kornela Makuszyńskiego, Matejki (od nr 18 do nr 28 parzyste, od nr 25 do nr 27 nieparzyste), Staszica. Obwód do głosowania nr 9 – Szkoła Podstawowa nr 8, Matejki 29

1 Maja (od nr 5 do nr 28), Aleksandra Fredry. Obwód do głosowania nr 10 – Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Młodych 2

Akacjowa, Boczna, Bukowa, Cicha, Ciemna, Ciepielowska, Czereśniowa, Czysta, Dębowa, Dolnośląska, Gajowa, Głogowska, Hoża, Jaskółcza, Jasna, Kalinowa, Klonowa, Konwaliowa, Kowalska, Kręta, Leszczynowa, Liliowa, Lipowa, Lubuska, Łąkowa, Makowa, Młodych, Ogrodowa, Piaskowa, Poprzeczna, Rolna, Składowa, Słonecznikowa, Sosnowa, Spacerowa, Śląska, Targowa, Tulipanowa, Wielkopolska, Wierzbowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Zaułek, Żabia. Obwód do głosowania nr 11 – Publiczne Przedszkole Nr 9, ul. Wrocławska 35B

Muzealna, Południowa, Topolowa, Wrocławska, Zamenhofa.

Obwód do głosowania nr 12 – Szkoła Podstawowa nr 6, Kościuszki 26

1 Maja (od nr 1 do nr 4), Gdyńska, Kaszubska (od nr 1 do nr 9B nieparzyste, od nr 2 do nr 12A parzyste), Królowej Jadwigi, Piastowska, Sikorskiego, Słoneczna. Obwód do głosowania nr 13 – Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjalna 11

8 Maja, Bankowa, Gen. S. Grota-Roweckiego, Gimnazjalna, Towarowa, Waryńskiego, Wojska Polskiego (od nr 1 do nr 39 nieparzyste, od nr 2 do nr 34 parzyste), Wróblewskiego, Zjednoczenia. Obwód do głosowania nr 14 – Szkoła Podstawowa Nr 1, Parafialna 6

Aleja Wolności, Aleja Zdzisława Malczuka, Arciszewskiego, Bohaterów Getta, Ceglana, Fabryczna, Garbarska, Korzeniowskiego, Kościelna, Krzywa, Kuśnierska, Miarki, Moniuszki, Odrzańska, Plac Floriana, Plac Solny, Plac Wyzwolenia, Pocztowa, Portowa, Sienna, Szeroka, W. Witosa, Żwirki i Wigury.

Obwód do głosowania nr 15 – Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkolna 1

Dąbrowskiego, Drzymały, Działkowca, Harcerska, Jaracza, Parafialna, Szarych Szeregów, Szkolna, Wandy, Wodna. Obwód do głosowania nr 16 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Św. Barbary 2

Głowackiego, Kołłątaja, Kupiecka, Osiedle Kopernika, Osiedle Spółdzielcze, Św. Barbary. Obwód do głosowania nr 17 – Publiczne Przedszkole Nr 6, Kasprzaka 3

Kasprzaka, Kościuszki, Młynarska, Parkowa, Traugutta, Wesoła. Obwód do głosowania nr 18 – Szpital, ul. Chałubińskiego 7

Szpital.

