Wszyscy pracownicy DPS w Kożuchowie mieli testy na koronawirusa. Co się okazało?

- Badania pracowników były wykonywane profilaktycznie, a podobnym testom poddanych było większość tego typu placówek w województwie - wyjaśnia starosta nowosolska. Iwona Brzozowska podziękowała Wojewodzie Lubuskiemu za objęcie placówki badaniami profilaktycznymi. - Wiedza o tym, że pracownicy Domu Opieki Społecznej są zdrowi, przyczynia się znacznie do podwyższenia komfortu pracy.

Trzeba być czujnym, ale bądźmy optymistycznie nastawieni.

Sytuacja w DPS w Kożuchowie

W ostatnich tygodniach kożuchowski DPS szukał pielęgniarki do pracy. Dyrektor informuje, że rozmowy są prowadzone i liczy na ich pozytywne zakończenie.

Zarówno starosta, jak i dyrektor domu, dziękują ofiarodawcom za środki do dezynfekcji i inne potrzebne przedmioty do walki z epidemią. - Jesteśmy już dobrze zaopatrzeni - podkreśla Jolanta Szatkowska.

Nadal w DPS w Kożuchowie obowiązuje zakaz odwiedzin.

Koronawirus w powiecie nowosolskim

Według danych na 21 maja, godz. 10 w powiecie nowosolskim nie ma ani jednej osoby z koronawirusem. Osiem osób, które wcześniej zachorowały, jest już zdrowych.

Tego dnia przybyły jednak trzy nowe przypadki w województwie lubuskim, wszystkie są z powiatu świebodzińskiego.