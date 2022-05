Wśród najlepszych tortów w Lubuskiem są te z Nowej Soli! Zobacz TOP 10 najlepszych pracowni tortów w naszym województwie

Najlepsze torty w Lubuskiem

Można powiedzieć, że tort to ciasto wyjątkowe. W końcu nie kupujemy (lub nie pieczemy) go na co dzień, ale tylko na specjalne okazje. Tort kojarzy nam się z urodzinami, rocznicami ślubu, chrztem lub komunią. Ten wypiek stał się już tradycją nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Zrobienie tortu to już prawdziwa sztuka. Najczęściej składa się on z kilku warstw, a w niektórych przypadkach, nawet z kilku pięter! Coraz częściej torty robione są w kształcie wybranych figur, a na nich znajdują się przepiękne ozdoby, które wyglądają jak żywe.

Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie w Lubuskiem pieką najlepsze torty. Te pracownie polecają sami klienci. Na podstawie ocen i komentarzy na stronach Google stworzyliśmy listę TOP 10 najlepszych pracowni tortów w województwie lubuskim. Przejdźcie do galerii i zobaczcie, gdzie kupicie najlepszy tort!