Wschowa. Trzech mężczyzn zaatakowało 60-latka na klatce schodowej. Agresorzy zostali zatrzymani

Do napaści na 60-latka doszło w środę (24 sierpnia) we Wschowie. Mężczyzna wyszedł z domu na zakupy. Jak wynikało ze zgłoszenia. W trakcie jego wizyty w sklepie doszło do wymiany zdań pomiędzy nim a osobami, które w tym czasie odwiedziły market.

- Mężczyzna po wyjściu ze sklepu został zaatakowany przez nieznanego mu mężczyznę. 60-latek podniósł się z ziemi i poszedł w kierunku domu. W momencie kiedy był już przed klatką schodową, pojawił się inny mężczyzna, który przyblokował drzwi wejściowe do bloku. Doszło do przepychanek, w wyniku których 60-latek przewrócił się. Po chwili zjawili się kolejni dwaj mężczyźni, którzy także zaatakowali bezbronnego seniora. Napastnicy uderzali go po głowie i innych częściach ciała. Po chwili wyciągnęli z jego portfela pieniądze w kwocie 200 złotych, a z kieszeni zabrali telefon komórkowy - informuje rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, nadkom. Maja Piwowarska.