WSCHOWA. Oszukana na oficera CBŚP. 80 - letnia kobieta włożyła do torby ponad 8 tysięcy złotych i wyrzuciła przez okno

Do starszej pani, mieszkanki powiatu wschowskiego, zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako oficer CBŚP. Powiedział, że kobieta może paść ofiarą oszustów i jej majątek jest zagrożony. Od fałszywego oficera usłyszała też instrukcje, co dokładnie powinna zrobić, aby nie paść ofiarą:

- Mężczyzna polecił jej spakować wszystkie pieniądze jakie posiada do torby i wyrzucić przez okno. Starsza pani posłuchała zalecenia – relacjonuje Maja Piwowarska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Do podobnego oszustwa doszło także w Nowej Soli, gdzie 81 – letnia seniorka najpierw poszła do banku, gdzie wypłaciła 30 tysięcy złotych, spakowała je do reklamówki i powiesiła na płocie, skąd zabrał je rzekomy oficer CBŚP.

- Ten sam oszust na drugi dzień ponownie zadzwonił do starszej pani i poinformował, że to samo powinna zrobić z pieniędzmi, które ma w domu. Tym razem do reklamówki seniorka spakowała 100 tys. zł i podobnie jak za pierwszym razem powiesiła na płocie – mówi Maja Piwowarska.