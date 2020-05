W piątek, 8 maja muzeum w Nowej Soli będzie znów czynne. W gminie wiejskiej Nowa Sól od środy, 6 maja czynne są przedszkola. W Kożuchowie otwarte znów są boiska.

Początek maja to czas znoszenia obostrzeń w kolejnych miejscach w powiecie nowosolskim. Coraz więcej instytucji z zachowaniem środków ostrożności przywraca działalność.Jest decyzja o ponownym otwarciu nowosolskiego muzeum. - W piątek, 8 maja po prawie dwumiesięcznym okresie zamknięcia, Muzeum Miejskie w Nowej Soli otwiera swoje ekspozycje. Cieszymy się, że będziemy mogli gościć Państwa w naszych muzealnych obiektach - czytamy w komunikacie muzeum.Zmienią się dni otwarcia i godziny zwiedzania. Muzeum będzie czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-16.00. W niedzielę w godzinach 11.00-16.00.Goście muzeum zobowiązani będą przede wszystkim do noszenia maseczek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz zachowania odpowiedniego dystansu w stosunku do drugiej osoby.W komunikacie podkreślono, że ze względów bezpieczeństwa, do odwołania,(ekrany dotykowe na wystawie historycznej i panele dźwiękowe na ekspozycji przyrodniczej).Nie wracają jeszcze zajęcia edukacyjne.Od wtorku, 6 maja można osobiście załatwiać sprawy w urzędzie miejskim. Działa Urząd Stanu Cywilnego oraz kasa. Otwarte dla mieszkańców są także inne wydziały urzędu. Pierwszego dnia był spokojnie. Niewielu klientów skorzystało z tej możliwości kontaktu.Inne decyzje przywracające powoli normalność w mieście dotyczą ponownego otwarcia obiektów sportowych oraz części atrakcji w Parku Krasnala II.W poniedziałek, 4 maja nowosolski Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej przy ulicy Kościuszki uruchomił działalność. Pracownik ośrodka dzwoni do pacjentów i ustala terminy zaległych zabiegów. Zalecona jest rejestracja telefoniczna w godzinach od 8.00 do 18.00 nr tel. 68 387 23 46.Od środy, 6 maja otwarte są przedszkola w Lubieszowie, Przyborowie, Kiełczu i Lubięcinie. - To dobra wiadomość szczególnie dla tych rodziców, którzy z różnych powodów nie mają możliwości pogodzenia obowiązków służbowych z opieką w domu, a powierzenie jej innej osobie okazuje się nie lada wyzwaniem. Sukcesywnie wprowadzane są nowe etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, a co za tym idzie, wielu z nas wraca do stałej siedziby pracy - czytamy w komunikacie urzędu gminy Nowa Sól.Gmina zapewnia, że we wszystkich placówkach zostały przygotowane wewnętrzne procedury bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi GIS, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.Urząd poinformował, że pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych i handlu. Liczba maluchów w jednym pomieszczeniu nie może przekraczać dwunastu.Od poniedziałku, 4 maja znów czynna jest biblioteka (poniedziałki, środy i piątki, w godz. 9.30-16.00 w maseczkach i rękawiczkach.– Mamy środki do dezynfekcji przed wejściem biblioteki. Jest wymóg założenia maseczki i rękawiczek – zaznacza dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorz Zwarycz. Ale tak można powiedzieć, że w jakiś sposób powoli wracamy do normalności. Jako dom kultury jeszcze nie wracamy z zajęciami. Przypuszczam, że do końca czerwca ich nie będzie, ani planowanych imprez. Ale biblioteka jest już czynna. Można wypożyczać więcej książek. Niektóre osoby biorą po 6-7 książek, zdarzyło się 10. Nawet do tego namawiamy, żeby nie przychodzić za często.Od poniedziałku, 4 maja znów można zwiedzać lapidarium, czyli miejscowe muzeum rzeźby nagrobnej. – Warunkiem koniecznym jest umówienie się z przewodnikiem pod numerem telefonu 68 355 35 36, minimum dzień wcześniej. Zapraszamy, czekamy na Was! – czytamy w zaproszeniu Centrum Kultury Zamek.Od tego samego dnia można znów korzystać z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował, że ponownie otwiera swoje obiekty, takie jak: stadion miejski, przy ul. Zielonogórskiej (II płyta + bieżnia lekkoatletyczna), orlik wielofunkcyjny, przy ul. Zielonogórskiej i skate park w Podbrzeziu Dolnym.W poniedziałek, 4 maja zniesione zostały ograniczenia w kontakcie z pracownikami urzędu miejskiego w Otyniu. - W dalszym ciągu obowiązują jednak wszelkie zasady bezpieczeństwa w czasie trwającej epidemii - podkreślono w komunikacie.Urząd poinformował, że dokumenty składane pocztą lub osobiście przechodzą obowiązkową dwudniową kwarantannę. Mimo ponownego otwarcia preferowany jest kontakt telefoniczny i mailowy.Od wtorku, 5 maja, w godz. 8.00 – 16.00 otwarta jest biblioteka. Ale na nowych warunkach. Tylko jedna osoba może wejść. Kolejne muszą zaczekać. Nieczynna jest czytelnia. Do czasu odwołania nie ma wolnego dostępu do księgozbioru. Książki podaje bibliotekarz.W mieście jest witacz, na którym zależnie od pory roku lub ważnych wydarzeń prezentowane są kolorowe obrazy. Tym razem napis głosi: Jeszcze będzie przepięknie.