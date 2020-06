Wraca kino Europa do Nowej Soli. Co będzie można obejrzeć? Na jakich zasadach? Kiedy znowu będą imprezy kulturalne?

Kino w Nowej Soli

– Od 12 czerwca jeśli przepisy na to pozwolą będziemy grać dwa seanse dziennie, ale czekamy jeszcze na wytyczne, które mogą się pojawić dzisiaj lub jutro – wyjaśnia Krzysztof Piotrowiak, dyrektor Nowosolskiego Domu Kultury. – Planujemy grać we wszystkie weekendy, w piątek, sobotę i niedzielę. Najprawdopodobniej będą po dwa filmy dziennie, jeden familijny, a drugi dla widzów dorosłych.

Kino Europa. Wraca repertuar

Pierwszy film, który będzie można zobaczyć to „Sonic. Szybki jak błyskawica”. „Tom Wachowski, oficer policji w San Francisco oraz Sonic - antropomorficzny pozaziemski jeż, łączą siły, by pokonać Doktora Robotnika” – czytamy opis na portalu www.filmweb.pl.

Drugi tytuł to „Małe kobietki”. Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr – czytamy opis na tym samym portaluportaluportalu.