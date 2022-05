Wozy strażackie przy al. Zjednoczenia w Nowej Soli. Tym razem to nie była akcja ratowniczo-gaśnicza. Zobacz, co się działo [ZDJĘCIA I WIDEO]

Straż pożarna. Święto strażaków w Nowej Soli

Na placu Powstańców Śląskich i Wielkopolskich od rama ustawiały się wozy strażackie, ale tym razem nie do akcji ratowniczo-gaśniczej, a na pilnik dla mieszkańców. To część obchodów Dnia Strażaka, który świętowany jest co roku 4 maja w dniu św. Floriana - patrona strażaków.