Wmurowany został akt erekcyjny pod budowę bloku operacyjnego w nowosolskim szpitalu. Na miejsce zjechali samorządowcy z wielu miejscowości

Nowoczesny blok operacyjny powstanie w nowosolskim szpitalu dzięki unijnej dotacji i zaciągnięciu kredytu przez lecznicę. Zgodę na kredyt wydali radni powiatu na początku 2020 r.

Budowa nowoczesnego bloku operacyjnego w Nowej Soli

Powstanie dwukondygnacyjny pawilon, który zostanie połączony z budynkiem głównym szpitala. Będzie osiem w pełni wyposażonych, nowoczesnych sal operacyjnych.

Dzięki inwestycji będzie możliwe rozszerzenie zakresu zabiegów operacyjnych m. in. w onkologii – zabiegi przezskórnej termoablacji, radioablacji i chemoembolizacji zmian nowotworowych, w tym przerzutów w jelicie grubym, trzustce, rekonstrukcje pęcherza moczowego. Umożliwi dostęp do operacyjnych zabiegów bariatycznych, jako nowoczesnego leczenia otyłości olbrzymiej, do rekonstrukcji piersi w zabiegach onkologicznych, angiografii tętnic kończyn obwodowych z wykorzystaniem CO2, leczenia inwazyjnego udarów mózgu, wszczepiania stentów aortalnych fenestrowanych, endowaskularnych zabiegach na naczyniach obwodowych.

Samorządowcy zadowoleni z rozpoczynającej się inwestycji

Wmurowanie kamienia węgielnego stało się okazją do spotkania samorządowców z powiatu nowosolskiego, z którego pochodzi część pacjentów szpitala. Lecznica przyjmuje także mieszkańców całego województwa i kilku ościennych.

- Pani dyrektor Bożenie Osińskiej życzyliśmy sprawnego przebiegu inwestycji i otwarcia nowego budynku zgodnie z planem - poinformował po uroczystości radny województwa Grzegorz Potęga.