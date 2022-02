Wielkie ćwiczenia wojskowe! Niedaleko Nowej Soli przemieszczają się amerykańscy żołnierze Małgorzata Trzcionkowska

Międzynarodowe ćwiczenia wojskowe Saber Strike 22 potrwają w Polsce do 26 marca 2022 r.

Trwają wielkie, wielonarodowe ćwiczenia wojskowe organizowane przez USA - Saber Strike 2022. Bierze w nich udział 1300 żołnierzy z Polski oraz około 300 jednostek sprzętu wojskowego. We wtorek, 22 lutego z Niemiec do Polski przemieściła się kolejna grupa żołnierzy US Army.