Większość imprez kulturalnych w Nowej Soli odbywa się zgodnie z planem. Dzisiaj będą dwa wernisaże. W sobotę spektakl, a w niedzielę koncert

W niedzielę ma wystąpić „Jazz Band Młynarski-Masecki”. – Artyści z Warszawy, którzy mają u nas koncert w niedzielę, wiedzą gdzie leży Nowa Sól i jadą do nas na koncert. Usłyszałem od nich: „Nie dajmy się zwariować” – przyznaje dyrektor Piotrowiak. Zainteresowanie wydarzeniami w Nowosolskim domu Kultury jest jak zawsze bardzo duże. W czwartek w południe było jeszcze tylko ok. dziesięciu miejsc na sobotnią premierę teatru Avis, a na koncert w niedzielę były już tylko cztery wolne miejsca. Jeśli ktoś będzie chciał oddać bilet, może to zrobić, ale przed wydarzeniem, a nie po. Trzeba przyjechać do kasy. – Liczę na odpowiedzialność widzów. Każdy z nas powinien oceniać, czy ze względu na swój stan zdrowia ma ograniczyć swój udział w takich wydarzeniach. Z naszej strony zadbaliśmy o środki dezynfekujące, które są dostępne dla naszych gości – podkreśla Krzysztof Piotrowiak.

– Na ten moment odbywają się u nas wszystkie imprezy zgodnie z planem – mówi dyrektor Nowosolskiego Domu Kultury Krzysztof Piotrowiak. – Jeśli służby do tego powołane wydadzą stosowny komunikat o zakazie organizowania takich wydarzeń podporządkujemy się do tego. Ale myślimy, że taki moment się nie pojawi.

„Jazz Band Młynarski-Masecki” to zespół grający przedwojenny polski jazz. Wbrew obiegowej opinii, jazz nie trafił do Polski na falach słuchanego po kryjomu Radia Wolna Europa. Pierwsze polskie jazzowe utwory powstawały już pod koniec lat XX. ubiegłego wieku" - czytamy w informacji NDK.

Co się nie odbędzie?

Inwentaryzacja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Soli

Czytelnie biblioteki miejskiej nieczynne są od 3 do 21 marca. Wypożyczalnia główna będzie nieczynna od 7 do 21 marca. "Czytelnikom, którym w tym czasie przypada zwrot zbiorów, zostaną przedłużone terminy do 31 marca" - czytamy w komunikacie.

Biblioteka poinformowała też, że do piątku, 6 marca można przed inwentaryzacją wypożyczyć książki oraz pobrać kod dostępu do tysięcy książek elektronicznych.

W marcu nie odbędą się też planowane kawiarenki językowe. "Z powodu inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych zaplanowane w tym tygodniu kawiarenki językowe (rosyjska, niemiecka, francuska, hiszpańska, angielska, i włoska) nie odbędą się" - napisano w komunikacie.

Nowa Sól, Liceum Ogólnokształcące m. K. K. Baczyńskiego

Odwołane zostały zajęcia dla seniorów „W zdrowym ciele zdrowy duch planowane na sobotę, 7 marca.