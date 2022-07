Wiadomo, kiedy będzie otwarcie i ile osób dostanie pracę. To miejsce niedaleko Ronda 10 kwietnia 2010 roku w Nowej Soli. Zobacz zdjęcia

Inwestycje w Nowej Soli, a dokładnie w gminie wiejskiej Nowa Sól

Pomiędzy węzłem S3, a Rondem 10 kwietnia 2010 roku w Nowej Soli powstają dwa sporej wielkości budynki. Mieszkańcy okolicy obserwują te budowy od momentu wbicia pierwszej łopaty. Zanim wszystko stało się jasne, próbowali się domyślić, co tutaj powstanie. Żartowano nawet, że "gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie". Kiedy jeden z internautów na profilu Spotted: Nowa Sól na Facebooku zapytał, czy ktoś wie, co się buduje obok komisu na wylocie na Kożuchów, padło kilkanaście odpowiedzi. Każda była inna i wypowiedziana na granicy pewności. Wymieniano dyskotekę, kebab, McDonald's, myjnię oraz markety Leroy Merlin, Dino i Lidl. Wtedy widoczna była tylko budowa pierwszego z obiektów, bliżej węzła S3. Dowiedzieliśmy się, że powstanie tam obiekt handlowo-usługowy. Będą w nim cztery lokale do wynajęcia. Jakie? To się okaże, kto będzie chętny. Budynek ma być postawiony jeszcze w tym roku.

Później ruszyła budowa drugiego obiektu. I tu okazało się, że internauta, który sugerował budowę Lidla, ma rację.