Wesołe Miasteczko zatarasowało ruch na trasie Kożuchów - Wrociszów. Kiedy nadjechała policja na jaw wyszły dwie sprawy

Do zdarzenia doszło w środę, 17 czerwca ok. 7.30. Policjanci ruchu drogowego, patrolując odcinek drogi wojewódzkiej 297, na trasie Kożuchów – Wrociszów, zauważyli narastający korek. Włączyli światła błyskowe i dźwiękowe i pojechali sprawdzić co się stało.

- Okazało się, że na poboczu drogi stanęły dwa pojazdy ciężarowe wraz z zestawami o łącznej długości 30 metrów, utrudniając ruch i możliwość płynności przejazdu w obu kierunkach, robiąc sobie chwilową przerwę w trasie - relacjonuje mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Niewesoło się zrobiło w wesołym miasteczku

Z komunikatu policji wynika, że na przyczepach załadowane były elementy i części do wesołego miasteczka. Ciężarówki jechały nad polskie morze.