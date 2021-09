Wędkarstwo nad Odrą. Te okazy robią wrażenie. W okolicy Nowej Soli Filip Kołtun łowi piękne ryby

Pierwszy raz pokazaliśmy zdjęcia ryb, które łowi Filip Kołtun nad Odrą w okolicy Nowej Soli, w maju ubiegłego roku. Okazuje się, że wielka pasja nadal trwa. I dzisiaj znów możemy podziwiać piękne okazy.

- Każdy okaz, który złapię, to znak, że robię postęp, lecz nie sprawia to, iż przestaję się starać i zdobywać doświadczenie dalej, przeciwnie, motywuje mnie to. Doceniam, zarówno duże, jak i mniejsze ryby. Każda daje mi satysfakcję oraz pokazuje, że robię coś dobrze - mówi Filip Kołtun.