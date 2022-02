Walentynki 2022. Na romantyczny spacer można wybrać się do parku miłości. To wprawdzie 100 km od Nowej Soli, ale Lubniewice są tego warte!

Pomysł na wycieczkę. Park miłości w Lubniewicach

Na romantyczny spacer w województwie lubuskim warto wybrać się do Lubniewic. Można wybrać ciepły dzień, aby skorzystać też z uroków plaży, ale równie dobrze można tam pojechać, kiedy jest pochmurno. Na zakochanych czeka mostek miłości, ławeczka miłości, drzewo z sercem. Już kilkadziesiąt par zostawiło na mostku kłódki.

Walentynki 2022. Na romantyczny spacer można wybrać się do p...

To wprawdzie od Nowej Soli trochę ponad 100 kilometrów, ale trasą S3 przez dłuższy odcinek trasy jedzie się znakomicie. Zobacz to miejsce i trasę na mapie.

Romantyczne miejsce w Lubuskiem

Park miłości w Lubniewicach, to jedno z najbardziej romantycznych miejsc w regionie. To właśnie tutaj przebywała Michalina Wisłocka, słynna "pani od seksu". I to po pobycie tutaj napisała popularną książkę "Sztuka kochania". Kto nie czytał, może oglądał film w reżyserii Marii Sadowskiej. Tak, czy inaczej, miejsce warto zobaczyć na własne oczy. Tym bardziej, że są możliwe wycieczki z przewodnikiem.