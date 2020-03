W środę i czwartek nowosolskie szkoły średnie organizują dni otwarte. Pokażą, że każda z nich jest warta wyboru. Nabór ruszy w maju

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 „Nitki” w środę, 3 marca będą odbywały się pokazowe warsztaty. – Pokażemy pracę w zawodach, które wciąż są deficytowe na rynku pracy i warto je wybrać, to fryzjer, technik przemysłu mody, mechanik samochodowy, kucharz, piekarz i cukiernik. Będą konkursy, w których będzie można wygrać vouchery do naszych pracowni fryzjerskiej i kosmetycznej. Będzie też mnóstwo gadżetów promujących szkołę i kawiarenka dla młodzieży – zachęca dyrektor Daniel Lesiewicz.

Od września w ZSP nr 2 mają być cztery klasy branżowe plus klasa technikum. Będzie też prowadzony nabór do szkół dla dorosłych. – Powiat jest przygotowany na wszystkich absolwentów. Ponad 800 miejsc jest w naszych szkołach w Nowej Soli i Kożuchowie. Rodzice mogą być spokojni o miejsce w szkole na terenie naszego powiatu – podkreśla Daniel Lesiewicz.