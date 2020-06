W środę, 10 czerwca Nową Sól odwiedzi Szymon Hołownia. Będzie też w Zielonej Górze i Żaganiu

Morawiecki złamał prawo?

Koalicja Obywatelska złożyła do prokuratury zawiadomienie w sprawie premiera Mateusza Morawieckiego. Wczoraj zapowiedział to poseł PO Cezary Tomczyk. Chodzi o wybory prezydenckie, a konkretnie o to, że premier nie opublikował uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja.