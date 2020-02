W powiecie nowosolskim będą pracować asystenci osób niepełnosprawnych. Jakie trzeba spełnić warunki, żeby zostać takim asystentem

Radni powiatu przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Co to za program?

Został przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to eksperyment. Ale już wiemy, że takie potrzeby są. Mieszkańcy przychodzą i dopytują.

Co będzie robił asystent?

Asystent nie będzie wykonywał jakichś czynności za osobę niepełnosprawną, ale będzie doprowadzał tę osobę do przychodni, ośrodka rehabilitacji, kościoła czy punktu rozrywki. To usługa dla osób dorosłych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które mają problemy w poruszaniu się, komunikowaniu.