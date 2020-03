W Parku Krasnala przed pierwszym majowym weekendem mają zajść zmiany. Zobaczcie jakie

Będzie poszerzona oferta dla osób niepełnosprawnych w Parku Krasnala. W urzędzie miasta podpisano umowę z firmą z Pakości na "wykonanie doposażenia placu zabaw w urządzenia dla osób niepełnosprawnych”. Koszt to prawie 80 tys. zł. - Inwestycja obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia dla osób niepełnosprawnych: huśtawka i karuzela oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej - informuje prezydent Jacek Milewski.

Nowe urządzenia w Parku Krasnala w Nowej Soli

Jednym z urządzeń będzie karuzela, na którą osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim będzie mogła bezpiecznie wjechać i pokręcić się. Podest będzie wykonany z blachy antypoślizgowej. Nie będzie ostrych krawędzi, ani szczelin, w które można by włożyć palce, czy inne części ciała.

Huśtawka wahadłowa będzie wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie. Podest też będzie wykonany z aluminiowej blachy antypoślizgowej. Szerokość całej huśtawki to trzy metry.

Planowany termin wykonania placu to 30 kwietnia 2020 r.