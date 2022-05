W okolicy Nowej Soli można już podziwiać pola kwitnącej facelii. Zobacz zdjęcia

Facelia błękitna. Co to za roślina?

Ta roślina należy do najbardziej miododajnych. Jest wprawdzie traktowana jako roślina użytkowa - uprawiana na nawóz zielony, ale ponieważ ma ładne kwiaty, z powodzeniem można ją uprawiać roślinę ozdobną. Jest jednoroczna, ale szybko rośnie z nasion, które można wysiewać kilka razy w sezonie. Najlepiej prezentuje się w grupie. Nie ma specjalnych wymagań co do ziemi, ale powinna mieć słońce. Znosi przejściową suszę.