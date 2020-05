W Nowej Soli powstał nowy mural. Pierwsze opinie mieszkańców są jednoznaczne. Jest przepiękny

Mural powstał w tydzień. I jest dla mieszkańców miasta prawdziwą niespodzianką. Kiedy pokazaliśmy zdjęcie na profilu Nowa Sól Naszemiasto.pl na Facebooku opinie były jednoznaczne. Internauci zgodnie ocenili, że jest przepiękny. Ale nikt nie domyślał się jeszcze miejsca, w którym dzieło powstało. Autorem jest Bartosz Cichoracki, artysta z Poznania znany pod pseudonimem Someart.

Nowe dzieło sztuki ulicznej w Nowej Soli

Nowy mural jest w miejscu dawnej sceny w Ogrodzie Sztuk, który należy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli.

Scena, gdyby miała być nadal używana, musiałaby zostać wyremontowana. W ubiegłym roku dyrektor biblioteki i władze miasta porozumieli się co do tego, że są w mieście też inne sceny, z których można korzystać, a powstanie też nowa w Parku Odry przy ul. Wrocławskiej, więc remontu bibliotecznej sceny nie będzie. Miała tę wadę, że popołudniami latem mocno świeciło tutaj słońce, co nie było komfortowe dla artystów. Zadaszenie nie chroniło przed deszczem.