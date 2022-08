W Nowej Soli odbędzie się święto sportów ekstremalnych. To aż cztery wydarzenia! Na początek warsztaty dla amatorów

SPARK FEST 2022 w Nowej Soli. Co się będzie działo?

W pierwszy weekend września w miejscu nazwanym Skateplaza w Nowej Soli odbędzie się coroczne święto sportów ekstremalnych. - To dwa dni napakowane rowerami oraz hulajnogami. Wyścigi i grube triki na skateparku to podstawa tego weekendu! - opisuje Łukasz Hendel ze stowarzyszenia P.A.R.K.

SPARK FEST 2022 to cztery imprezy.

Sobota, 3 września

East Cup BMX Racing 2022

Kolejna edycja BMX racingowego pucharu Branderburgii, który odbywa się w niemieckich miastach Cottbus, Plessa oraz Berlinie, a w tym roku także w Dzierżoniowie i Nowej Soli. Nie zabraknie zawodników z Polski i wielu gości z Niemiec. Oprócz standardowych BMX do racingu, będzie można wystartować na rowerach cruiser oraz MTB i co niemniej ważne nie trzeba mieć licencji kolarskiej, aby zgłosić się do zawodów.