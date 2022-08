W Nowej Soli mieszkańcy chętnie znakują swoje rowery. To sposób na złodzieja! Kiedy jest znakowanie? Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Znakowanie rowerów w Nowej Soli. Kolejna okazja

We wtorek, 30 sierpnia kolejny raz będzie można skorzystać ze znakowania rowerów. Urząd miejski i nowosolska komenda policji zapraszają w godzinach 16.00 – 18.00 na przystanek rowerowy przy ulicy Chałubińskiego (to okolice szpitala). Znakowanie jest bezpłatne. Osoba chętna do znakowania roweru, musi mieć ze sobą dowód tożsamości (lub legitymację szkolną). Jeśli masz dowód zakupu roweru – zabierz go ze sobą – nie jest to jednak wymóg obowiązkowy.