W Nowej Soli ma powstać dzienny dom pobytu seniora. Będzie miejsce dla organizacji pozarządowych i środowiskowy dom pomocy [WIDEO]

Centrum Aktywności Społecznej to pomysł władz miasta przede wszystkim dla seniorów, ale ma być też miejsce dla różnych organizacji pozarządowych. Siedziba jest spora, bo to dawne Gimnazjum nr 3 i szkoła podstawowa przy ul. Kasprowicza.

– W wyznaczonym terminie wpłynęło sześć ofert od 4,88 do 7,17 miliona złotych. We wszystkich przypadkach proponowana długość gwarancji to 60 miesięcy. Najtańsza oferta „na styk” mieści się w miejskim budżecie – poinformował w środę prezydent Jacek Milewski. W najbliższym czasie w urzędzie miejskim oferty będą ocenione pod względem formalno – prawnym. Jeśli wszystko będzie w porządku zostanie podpisana umowa z wykonawcą. – Do końca tygodnia powinniśmy wiedzieć, co z dofinansowaniem w ramach rządowego programu Senior +, mającego powstać w ramach tego zadania Domu Dziennego Pobytu dla nowosolskich seniorów – dodaje prezydent.

Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli. Co ma być w środku?

W jednej części CAS ma być dzienny dom opieki seniora. Piętro będzie przeznaczone dla sfery społecznej, czyli organizacji pozarządowych funkcjonujących w mieście. Będzie tam też część dla nich dostępna w postaci salki konferencyjnej i gimnastycznej, na potrzeby różnych spotkań. – Przeniesiemy tam też Środowiskowy Dom Samopomocy, jednocześnie podnosząc jego standard i zwiększając ilość miejsc dla uczestników – zapowiada wiceprezydent miasta.

Dom dziennego pobytu seniora prawdopodobnie będzie działał w godzinach 8-16. – To będzie placówka skierowana do osób, które chcemy wyciągnąć z samotności, są samoobsługujące się, ale potrzebują opieki w ciągu dnia. Ten obszar jest nie do końca zaopiekowany w mieście. To będzie pierwsza taka placówka, do której serdecznie zapraszamy – podkreśla Natalia Walewska – Wojciechowska.

Centrum Aktywności Społecznej ma być gotowe z końcem 2021 roku.