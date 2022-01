W niedzielę w kościele pw. św. Michała w Nowej Soli i konkatedrze w Zielonej Górze będą zbiórki na leczenie pani Moniki z Nowej Soli

Pani Monika Naumowicz z Nowej Soli w 2016 r. usłyszała, że ma raka piersi. Od tamtego czasu wciąż próbuje pokonać nowotwór. Przeszła ok. 50 podań chemioterapii i 6 operacji.

Stale nawracająca choroba sprawiła, że zaistniała konieczność sprowadzenia z USA leku, który nie jest refundowany w Polsce. Lek ten wykazuje dużą skuteczność w kuracji potrójnie ujemnego raka piersi, jednak brak refundacji oznacza dla pacjenta obowiązek samodzielnego zdobycia wymaganej kwoty. Koszt 6-miesięcznej kuracji wynosi ok. 1 800 000 zł. Na stronie zbiórki brakuje jeszcze tylko... i aż 890 tys. zł.

- Modlę się o ratunek. Najbardziej boję się zostawić mojego synka. Chciałabym go wychować, nauczyć jak być dobrym i kochającym człowiekiem. Obserwować jak dorasta, przeżywa najważniejsze chwile, pokazać świat. Pęka mi serce na myśl, że mogę go opuścić. To jest milion razy gorsze niż cierpienie w chorobie – pisze na stronie zorganizowanej na leczenie zbiórki pani Monika.