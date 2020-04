Od 20 kwietnia do kościołów może wejść więcej osób, ale dalej obowiązują ograniczenia. Zgodnie z przepisami maksymalna ilość osób uczestnicząca we mszy zależy teraz od powierzchni kościoła. Na każde 15 metrów kwadratowych powierzchni przypada jeden wierny. Nie są wliczani księża, którzy odprawiają mszę lub nabożeństwo. Przez ostatnie tygodnie we mszach mogło uczestniczyć tylko po pięć osób, teraz więcej. Nadal w czasie mszy św. obowiązuje zakrywanie ust i nosa, maseczki nie musi zakładać jedynie ksiądz odprawiający mszę. Sprawdź, ilu parafian może wejść do kościołów w Nowej Soli i okolicy. Szczegóły w galerii zdjęć.

Eliza Gniewek-Juszczak