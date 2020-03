W kościele pw. św. Michała odbywają się modlitwy przy relikwiach św. Jana Pawła II. Księża proszą by nie siadać blisko siebie

Chrześcijanin jest zobowiązany do uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta. Tymczasem zgodnie z dyspozycjami władz kościelnych w Polsce można w dwie najbliższe niedziele nie iść na mszę. – Nie ma grzechu ciężkiego, nie trzeba się z tego spowiadać. Musi być świadomość odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale też za innych. Zalecamy, zwłaszcza ludziom starszym, aby przez te dwie niedziele powstrzymali się i uczestniczyli we mszach transmitowanych przez radio i telewizję – podkreśla ksiądz Waldemar Kostrzewski. – Ale te osoby są przyzwyczajone i trudno je będzie do tego zniechęcić. Nasz rozmówca podkreśla, że osoba, która jest w kwarantannie, lub jest zakażona też bez tej dyspensy jest zwolniona z obowiązku uczestnictwa we mszy. To dotyczy każdej chorej osoby. Episkopat wydał rozporządzenie, że kto się obawia zakażenia też jest zwolniony z uczestnictwa we mszy.

Babciu nie masz grzechu, nie idź. Nie chodzi o to, że chcemy, abyś nie chodziła do kościoła, ale żebyś żyła i była razem z nami.

– Jest bardzo wysoka obawa, że osoby starsze mogą narazić się na niebezpieczeństwo narażenia zdrowia i śmierć. Człowiek niech ma czyste sumienie. Dzieci i wnuki niech napominają o tym swoich bliskich. Niech mówią: „Babciu nie masz grzechu, nie idź. Nie chodzi o to, że chcemy, abyś nie chodziła do kościoła, ale żebyś żyła i była razem z nami” – radzi ksiądz Kostrzewski. – Przekonać do tego, będzie trudne. Człowiek całe życie chodzi do kościoła, czuje, że może pójść, a teraz nie powinien. Trudne czasy mu się przypominają, kiedy nie wpuszczano ludzi do kościoła. Ale musimy ustrzec ich przed niebezpieczeństwem. Duża rola dzieci i wnuków, aby ich przekonywać, i robić to z troską i miłością. Jako księża, też o tym mówimy za każdym razem, ale trudno dotrzeć do każdego domu.

Pielgrzymka relikwii

W ciągu siedmiu miesięcy od początku pielgrzymki do 29 maja relikwie mają odwiedzić 110 parafii. Są to miejsca, w których działa Akcja Katolicka.

Relikwie do parafii pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli przybyły z Żagania, wcześniej były m.in. w Łęknicy.

W sobotę, 14 marca nastąpi pożegnanie relikwii. O godz. 15.00 w kościele pw. Michała Archanioła zacznie się koronka i uczczenie Bożego Miłosierdzia.

Z Nowej Soli relikwie zostaną przewiezione do Głogowa. Następne będą parafie w Keszycy, Wschowie, Sulechowie i Nowym Kramsku.