W Gminnym Centrum Kultury w Otyniu ruszą koncerty. Słuchać będzie mogła nieskończona ilość widzów. Pierwszy występ już za tydzień

- Od tak wielu tygodni jesteśmy skazani na ograniczenie naszych wyjść z domów i realizowanie swoich pasji, że teraz, kiedy pojawiła się choćby taka tylko możliwość zorganizowania koncertu, nasi muzycy przyklasnęli temu bez chwili namysłu – mówi Krzysztof Gąsior, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Otyniu. Wygląda na to, otyńskie centrum kultury jako pierwsze w powiecie wpadło na pomysł przeprowadzenia cyklu koncertów, których będzie można słuchać i oglądać w internecie.

Promocja naszych artystów

Dwa tygodnie później – 29 maja, również o godzinie 19.00, przyjdzie czas na następny lokalny zespół, a mianowicie na Godzinę po Zmierzchu. Internetowi słuchacze zostaną zabrani w świat piosenki poetyckiej, głównie autorstwa Adama Zawadzkiego, ale nie zabraknie też utworów uznawanych w tym gatunku za niemal obowiązkowe standardy. Zaśpiewa je oczywiście Bogusława Lewalska.

Cieszę się, że możemy choćby w takiej formie wrócić do kontaktu z wykonawcami i publicznością.

- Jako trzeci będzie u nas gościł skład Dirty Doctors (19 czerwca), a co dalej, to jeszcze się okaże. Wiele zależy od efektów pierwszych koncertów. Cieszę się, że możemy choćby w takiej formie wrócić do kontaktu z wykonawcami i publicznością – podkreśla K. Gąsior, który ma dla internautów jeszcze jedną propozycję.