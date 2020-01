W finale Gry Słów w poniedziałek zobaczymy nowosolankę

Pani Katarzyna bezbłędnie odgadła słowa w pierwszej rundzie: najdroższa jedyna, czyli wybranka oraz irlandzka rasa psa – seter. To pozwoliło jej na zdystansowanie innych uczestników. W drugiej rundzie z liter wyrazu tradycja ułożyła wyrazy: jar i jad. W trzeciej zaś celnie wymieniła drapieżne ssaki: żbik i szakal,. To dało jej przepustkę do finału. Na tym etapie miała drobny problem z określeniem osoby, która nie pali, nie pije, ale bez trudu odgadła, że chłopak Moniki to ratownik, a padalec i gekon to jaszczurki. Nowosolanka wygrała na razie 4 tys.190 zł i jak powiedział prowadzący: pozamiatała wszystkich. 3 lutego o 15.35 zagra w finale tygodnia. Gratulujemy i ściskamy kciuki!

