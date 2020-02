W czwartek w południe mieszkanki Nowej Soli zatrzymały wycinkę trzech dębów. Ale czy te drzewa uda się uratować?

Pani Katarzyna poszła porozmawiać z pracownikami firmy, która przyjechała na miejsce na zlecenie urzędzie miasta, aby wycinać drzewa. – Zastanawiałam się, co jeszcze mogę zrobić – przyznaje.

O które miejsce chodzi? Zobacz na mapie?

Protest przyjęty

Zadzwoniliśmy do urzędu miejskiego i firmy, która dostała zlecenie na wycinkę z pytaniami w tej sprawie. – Decyzja o wycince nie jest ostateczna. Właśnie z urzędnikami bierzemy udział w wizji lokalnej – powiedział nam pracownik firmy. – Będą zrobione ekspertyzy. Wszystkie dęby, co mają być wycinane, będą sprawdzane od góry do dołu. Dopiero po wynikach będzie decyzja.

– Dlaczego wizja lokalna jest dopiero dzisiaj, kiedy wjechał sprzęt? – dopytujemy.

– Po proteście mieszkańców okazało się, że jest tutaj chroniony owad – słyszymy.