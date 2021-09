V Święto Jabłka w Kożuchowie. Będą koncerty, kiermasz i dużo zabawy. Zobacz program

V Święto Jabłka w Kożuchowie. Konkurs kulinarny

W ramach święta odbędzie się konkurs kulinarny na najlepszy wypiek lub danie główne z wykorzystaniem jabłek. Każdy uczestnik może zgłosić po jednej potrawie w obu kategoriach. Kartę zgłoszenia należy złożyć do sekretariatu Centrum Kultury Zamek do 18 września, do godz. 14.

Regulamin konkursu publikuje Centrum Kultury Zamek, link TUTAj

Organizatorzy Święta Jabłka to Gmina Kożuchów Miasto Zabytków, Centrum Kultury "ZAMEK", Sad Solniki, Słoneczny sad i Kożuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe.