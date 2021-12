Uwaga kierowcy! Na lubuskich drogach jest ślisko. W Stypułowie samochód wpadł do rowu

Do tego zdarzenia doszło we wtorek, 21 grudnia. W miejscowości Stypułów samochód osobowy marki suzuki wpadł w poślizg i wpadł do przydrożnego rowu. Warunki na drogach w wielu miejscach są trudne! O wypadku poinformowali strażacy z OSP KSRG Kożuchów. Jednocześnie przestrzegają, że na drogach jet ślisko i apelują, aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność. Strażacy dostali wezwanie do wypadku, do którego doszło na lokalnej drodze w miejscowości Stypułów. Suzuki wpadło tu w poślizg i zatrzymało się przydrożnym rowie. Na miejsce dojechały trzy zastępy strażaków, dwa patrole policji oraz załoga pogotowia ratunkowego. Trudne warunki na drogach panują w całym Lubuskiem. Najgorzej jest na drogach lokalnych, które miejscami pokrywa warstwa zbitego śniegu lub lodu. Tutaj doszło do wypadku: Wideo: Wypadek na obwodnicy Żar. Zderzyły się trzy samochody

OSP KSRG Kożuchów