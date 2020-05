Urząd Miasta w Nowej Soli. Jak załatwić sprawę w urzędzie? Numery telefonów do poszczególnych wydziałów urzędu miejskiego

Urząd Miasta Nowa Sól. Sprawdź numery telefonów. Kiedy magistrat jest czynny? Jakie są główne zadania poszczególnych wydziałów? Sprawdź, jakie sprawy załatwisz w nowosolskim urzędzie miejskim.

Zmiany ze względu na epidemię koronawirusa

Od 5 maja urząd po przerwie jest czynny, ale na nowych zasadach. - Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, aby odwiedzać nasz urząd tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Wchodząc na teren urzędu prosimy o zastosowanie środków ochrony osłaniających nos i usta - informuje urząd miasta.

To oznacza, że trzeba przy wejściu do urzędu zdezynfekować dłonie. Środki do dezynfekcji są dostępne przy wejściu do budynku.

Warto wiedzieć, że przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba. Osoby towarzyszące (za wyjątkiem osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem) nie będą mogły podejść do stanowiska razem z osobą obsługiwaną.