Ulgi dla przedsiębiorców to mniejsze pieniądze na inwestycje w Nowej Soli. - Dzisiaj nie czas na aptekarską analizę - odpowiada prezydent

Pomoc dla przedsiębiorców w Nowej Soli może kosztować budżet miasta 2,5 miliona złotych. Co to oznacza dla miasta i lokalnego biznesu?

Nowosolski Pakiet Wsparcia. Pomoc dla wszystkich przedsiębiorców W najbliższą środę, 8 kwietnia w Nowej Soli zwołana zostanie sesja rady miejskiej. Do urzędu przyjdzie tylko ok. dwunastu radnych, aby przestrzegając zasady bezpieczeństwa związane z koronawirusem, móc procedować w ważnych dla miasta sprawach. Tym razem jedna z nich dotyczy wszystkich przedsiębiorców w mieście.

Radni przyjmą Nowosolski Pakiet Wsparcia, który w klubie KWW Wadim Tyszkiewicz już został omówiony i zaakceptowany po to, żeby przedsiębiorcy dostali jasny komunikat o pomocy, która zostanie udzielona, zanim zapadną formalne decyzje podczas sesji. Nie ma czasu na analizy, czy administracyjną drogę, dlatego postanowiliśmy, że będzie to dotyczyć wszystkich przedsiębiorców płacących podatek od nieruchomości, dotyczący gruntów i budynków. – Podejmiemy uchwałę o zwolnieniu podatkowym przedsiębiorców za kwiecień. Nie ma czasu na analizy, czy administracyjną drogę, dlatego postanowiliśmy, że będzie to dotyczyć wszystkich przedsiębiorców płacących podatek od nieruchomości, dotyczący gruntów i budynków – wyjaśnia prezydent Jacek Milewski. – Za kwiecień będzie zwolnienie od tego podatku, a za maj i czerwiec odroczenie terminów płatności do końca sierpnia tego roku.

Prezydent podkreśla, że opłata za wieczyste użytkowanie, która do tej pory miała termin płatności do 31 marca, została przesunięta do 30 czerwca.

– Będziemy się przyglądać temu, co się dzieje i na bieżąco reagować. Ta deklaracja jest ważna. Wchodzimy w nowy miesiąc i przedsiębiorcy mogą nie planować w swoich kosztach, tej raty – podkreśla prezydent Nowej Soli.

Brak dochodów. Których inwestycji w Nowej Soli nie będzie? Brak podatku w kwietniu to też brak dochodów dla miasta. – Czy obecna sytuacja wpłynie na ograniczenie planowanych inwestycji? – dopytujemy prezydenta. – Dzisiaj nie czas na aptekarską analizę. Dzisiaj naprawdę trzeba podejmować szybkie decyzje. Miejsca pracy są najważniejsze. To nie jest element przesądzający, ale bardzo liczę na to, że przedsiębiorcy wezmą pod uwagę ten dodatkowy element, który tylko w połączeniu z pełną tarczą antykryzysową, może przynieść jakiś efekt.

Jacek Milewski dodaje, że rezygnacja z miesięcznych wpływów z tego podatku, według szacunków będzie kosztować miasto ok. 2,5 mln zł. – Liczymy na to, że jeżeli to pozwoli uratować miejsca pracy, będzie in plus dla budżetu. Patrzymy w dalszej perspektywie, nie tylko tu i teraz. Uważamy, że tak trzeba zrobić – wyjaśnia.

Traktuję te przetargi również jako danie szansy na złożenie ofert przez przedsiębiorców, to też forma pomocy dla nich. W urzędzie miejskim w Nowej Soli są ogłaszane zaplanowane wcześniej przetargi. Czy tak będzie ze wszystkimi? – Traktuję te przetargi również jako danie szansy na złożenie ofert przez przedsiębiorców, to też forma pomocy dla nich – mówi prezydent, ale zaznacza, że wyniki będą analizowane i będą podejmowane decyzje w sprawie ogłoszenia czy zaniechania kolejnych. – Na pewno nie będziemy rezygnować z inwestycji, które mają przyznane dofinansowanie – zapewnia prezydent. – Został otwarty przetarg na przebudowę uliczek na osiedlu Fredry. Na pewno zostanie rozstrzygnięty i umowa podpisana. ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ Z PREZYDENTEM:

Ważne drogi w mieście do remontu Trwa procedura przetargowa dotycząca dokończenia nowosolskiego ringu, czyli budowy tzw. drogi przez Dozamet. To inwestycja, która ma objąć też przebudowę ul. Brzozowej aż do ul. Wyspiańskiego i w drugą stronę aż do skrzyżowania z ul. Hutniczą. – Czekamy na otwarcie ofert – informuje prezydent.

Wymienione inwestycje to najważniejsze projekty drogowe w mieście w tym roku. Prezydent liczy, że rząd potraktuje Fundusz Dróg Samorządowych, jako koło zamachowe dla gospodarki i inwestycje umieszczone na listach wsparcia, dostaną je.

Dwie duże inwestycje są w trakcie procedury przetargowej. Jedna będzie na pewno realizowana, decyzja w sprawie drugiej zapadnie po przetargu.

Mam świadomość, że będą kłopoty z dotrzymaniem terminów. Firmy już to sygnalizują. Trzecia znacząca inwestycja planowana w budżecie Nowej Soli to hala widowiskowo-sportowa. – Rozpiszemy przetarg. Decyzja, czy będzie kontynuowana inwestycja zapadnie po otwarciu ofert – mówi Jacek Milewski. – Wszystkie inwestycje, które są w trakcie, siłą rzeczy, muszą zostać dokończone. Mam świadomość, że będą kłopoty z dotrzymaniem terminów. Firmy już to sygnalizują. My to rozumiemy. W ustawie antykryzysowej jest zapis, że nie będzie za to kar. Liczę na pełną współpracę z wykonawcami.

