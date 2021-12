Ukradł motocykl, kask i laptopy. Jest już w rękach policji

Kożuchowscy policjanci zatrzymali 24-latka podejrzanego o włamanie się do pomieszczenia gospodarczego i kradzież motocykla, dwóch laptopów oraz kasku ochronnego. W niedzielę, 26 grudnia policjanci z Kożuchowa zatrzymali 24-latka, podejrzanego o włamanie do pomieszczenia gospodarczego w jednej z pobliskich miejscowości i kradzież motocykla, dwóch laptopów oraz kasku ochronnego o łącznej wartości ponad 12 tysięcy złotych. - Mężczyzna ukrył motocykl przed swoim domem pod stertą starych okien, natomiast laptopy oraz kask schował w mieszkaniu. Policjanci odzyskali wszystkie skradzione przedmioty, a właściciel już odebrał swoją własność – informuje młodszy aspirant Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. Podejrzany został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Mężczyzna za popełnione przestępstwo usłyszy zarzut kradzieży z włamaniem, a za swoje czyny odpowie przed sądem. Grozi mu do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Czytaj także: Ogromna tragedia przed świętami w Nowej Soli. Nie żyją dwie osoby. W kamienicy niedaleko portu wybuchł pożar Wideo: Tragedia w Nowej Soli. W pożarze zginęły dwie osoby (17 grudnia 2021)

Fot. KMP Nowa Sól