Udana metamorfoza w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Soli. Warto to zobaczyć. Tak mogłoby być w wielu szkołach

– Wewnętrzny dziedziniec w naszej szkole to tak naprawdę jedyne miejsce, z którego mogą korzystać dzieci w czasie przerw, jeśli chodzi o teren zewnętrzny – przyznaje dyrektor szkoły Danuta Pawłowska. – Uczniowie korzystają z terenów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale tylko podczas lekcji. Dzieli szkołę od orlika ulica, więc niemożliwe jest wyjście tam na przerwie. Do dyspozycji uczniów jest jeszcze tylko niewielki teren przy bocznym wejściu do szkoły.

- Na podstawie otrzymanego projektu stworzyliśmy malowane wzory na sztucznej trawie. W taki sposób powstał tor przeszkód, który składa się z kilku elementów: śladów stóp, alfabetu, liczb od 1-20 i gry w klasy. Wykonaliśmy też planszę do gry w chińczyka, twistera, labirynt oraz planszę z liczbami od 1-50 - poinformowała firma Torakol, która wygrała przetarg na to zadanie, ogłoszony przez urząd miejski, składając ofertę na 183 tys. zł.

Pierwsze opinie. Rodzice są zachwyceni

- Jestem pod ogromnym wrażeniem moje dzieci już skończyły edukację w SP 3, ale jestem przekonana,że obecni uczniowie są bardzo zadowoleni - skomentowała informację prezydenta miasta pani Sylwia. - Wreszcie bez tych betonów. Tak powinno być w każdej szkole - napisała pani Teresa.

Wow, ale super.

Nie brakuje też komplementów na facebookowym profilu szkoły. - Na żywo jeszcze lepiej to wygląda. Dzieci będą miały super niespodziankę po powrocie do szkoły - podkreśliła pani Agnieszka.

- W końcu dziedziniec będzie użyteczny i dzieci będą mogły się na nim pobawić. A reakcja dziecka gdy mu pokazałam: "Wow, ale super" - napisała inna z mam.

Nie ma jeszcze decyzji, kiedy uczniowie wrócą do szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej podało termin 25 maja, jako możliwy do rozważenia dla klas 1-3. Więcej na temat powrotów uczniów do szkół można przeczytać w naszym artykule: Opieka dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami. Co zmieni się w szkołach i placówkach edukacyjnych?