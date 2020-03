Uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku razem z nauczycielami i władzami miasta uczcili pamięć żołnierzy wyklętych. Co się działo?

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zaczęły się apelem przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Marcinkowskiego. Następnie uczestnicy przeszli do Grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym i dalej do kościoła pw. Świętej Marii Magdaleny, gdzie ksiądz proboszcz Alek Zielonka odprawił mszę świętą w intencji zamordowanych żołnierzy Wojska Polskiego.

W programie uroczystości: apel, msza, znicze pod pomnikiem i film

"W kazaniu ksiądz proboszcz wspomniał o zapomnianych bohaterach, wśród których są i tacy, których ciał do dziś nie odnaleziono.

Po mszy do ślubowania przystąpiło trzech uczniów, którzy zobowiązali się całym sercem pełnić służbę Bogu i Polsce. Na zakończenie tej części obchodów młodzi kadeci w apelu pamięci przywołali postaci zasłużonych żołnierzy wyklętych, a także przeczytali depesze, jakie wysyłane były do centrali lub do Naczelnego Wodza w Lublinie" - czytamy w relacji urzędu miejskiego.

Na koniec w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Miasteczku odbyła się projekcja filmu o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Szkolne obchody narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się we wtorek, 3 marca 2020 roku.