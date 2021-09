Uczniowie w piżamach w szkole! Chcą pomóc chorym dzieciom. To akcja "Obudź w sobie anioła i wrzuć piątaka dla dzieciaka" w Borowie Wielkim

Pomoc charytatywna w gminie Nowe Miasteczko. Akcja szkolna

Wolontariusze ze szkolnego klubu wolontariusza w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borowie Wielkim organizują w piątek, 24 września akcję "Obudź w sobie anioła i wrzuć piątaka dla dzieciaka". O wydarzeniu poinformowało Stowarzyszenie Borowik z Borowa Wielkiego. Uczniowie poprzez akcję chcą wesprzeć chore dzieci z oddziału onkologii.

Po co to robią? By pokazać, że nie tylko telefony i gry komputerowe im w głowie, by okazać empatię i troskę o innych, by swoją postawą zachęcić innych do pomagania

by pomóc, tak zwyczajnie, prosto - wyliczają członkowie stowarzyszenia i zachęcają: - Dołącz i Ty! To akcja dla każdego!

Co trzeba zrobić?