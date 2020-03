Uczeń z Nowego Miasteczka zajął pierwsze miejsce olimpiadzie wojewódzkiej z chemii. Świetnie poszło mu też na olimpiadzie z biologii

Adrian Komar, uczeń klasy 8A SP w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku zajął pierwsze miejsce w olimpiadzie wojewódzkiej z chemii. Drugie miejsce na kuratoryjnej liście należy do Mai Naumowicz z Gorzowa Wlkp., która również jak Adroan zdobyła 39 punktów na 40 możliwych, a trzecie do Pauliny Sucheckiej z Zielonej Góry, której też poszło świetnie, miała 38 punktów.

Gratulacje dla ucznia, nauczycielki i rodziców

- Talent, systematyczna praca i są wyniki - skomentowała informację szkoły na FB pani Aleksandra. A pani Mariola dodała, że "taki uczeń to powód do dumy dla szkoły i dla nauczycieli".

Mnóstwo gratulacji skierowano także do Renaty Krawczyk - nauczycielki chemii i biologii, która przygotowała ucznia do konkursu.

- Adrian uzyskał też tytuł finalisty wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z biologii – uzyskał 80 proc. możliwych do zdobycia punktów! I tym razem do konkursu przygotowała ucznia pani Renata Krawczyk - czytamy w komunikacie szkoły.

- Gratuluję uczniowi,nauczycielce i przede wszystkim rodzicom tak zdolnego dziecka - podkreśliła na Facebooku pani Aneta.