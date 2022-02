Tysiące złotych na kulturę w Nowej Soli. Kto, ile dostał pieniędzy z miejskiego budżetu? Zobacz galerię

W Urzędzie Miejskim w Nowej Soli rozstrzygnięty został konkurs na zadania publiczne w zakresie kultury. W galerii znajdziesz nazwę stowarzyszenia z Nowej Soli, plan działania i przyznaną na ten cel kwotę. Zobacz, kto na co dostał pieniądze i co za to, i przy udziale środków własnych, zorganizuje. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Arch. Gazety Lubuskiej