Tym razem nie "na wnuczka" a na pracownika pomocy społecznej.

W ubiegłym tygodniu czytelnik GL, właściciel jednej z firm prywatnych, odebrał telefon z nieznanym mu numerem. Usłyszał głos dojrzałej kobiety, informującej go, że dzwoni z ośrodka pomocy społecznej, który zbiera pieniądze dla dzieci na: artykuły szkolne ubrania, zabawki, a ponieważ brakuje pewnej kwoty, prosi o wsparcie. Zapytała też, czy jego firma nie wsparłaby tego społecznego przedsięwzięcia. W rewanżu ośrodek miał wystawić podziękowanie i fakturę „pro forma”. To ostatnie określenie wzbudziło nieufność przedsiębiorcy, który postanowił zwrócić się do ośrodka pomocy z zapytaniem, czy organizuje taką zbiórkę. W odpowiedzi usłyszał, że ośrodek nie może organizować takich zbiorek, wręcz nie ma takiego prawa. Dla pewności właściciel nagrał rozmowę swym telefonem. Sprawdził też, że firma, która się z nim kontaktowała, pochodzi ze Zgierza, województwie łódzkim. W Internecie znalazł też masę niepochlebnych komentarzy na jej temat.

Nasz zaprzyjaźniony przedsiębiorca chce za pośrednictwem GL, przestrzec, żeby ostrożnie przyjmować tego typu apele przez nieznane fundacje i instytucje, które chcą naciągnąć naiwnych przedsiębiorców czy zwykłych obywateli na dokonywanie wpłat na niewiadome cele. Sprawę zgłosił już organom ścigania. - Najlepiej sprawdzić ogłaszającą się firmę w internecie – radzi przedsiębiorca.