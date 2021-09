Tygodniowy przegląd prasy (Nowa Sól, 19.09-25.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Nowej Soli

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowej Soli, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.09 a 25.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Warto zobaczyć w Nowej Soli. Zobacz, jak wygląda początek jesieni nad Odrą. Spacer w tej części miasta zawsze jest udany ”?

Przegląd tygodnia Nowa Sól od 19.09 do 25.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

📢 Warto zobaczyć w Nowej Soli. Zobacz, jak wygląda początek jesieni nad Odrą. Spacer w tej części miasta zawsze jest udany Port nad Odrą w Nowej Soli mieszkańcy miasta chętnie wybierają na cel spacerów. W wolny od zajęć dzień to dobry pomysł na spędzenie czasu. 📢 Starcie gigantów w Nowym Miasteczku. Co za wydarzenia dla dzieci i młodzieży! Niejeden dorosły też by tak chciał To była świetna impreza dla dzieci i młodzieży w Nowym Miasteczku. A nawet dwie jednego dnia. Przygotowane specjalnie dla dzieci i młodzieży. W piątek, 24 września odbył się turniej w ramach projektu "Giganci" oraz spotkanie Dzieci natury.

📢 Kwiaty w Nowej Soli. Zobacz, jak ślicznie wyglądają w pierwszych dniach jesieni [GALERIA ZDJĘĆ] Kwiaty na ulicach Nowej Soli robią wrażenie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. My przyjrzeliśmy się im teraz, kiedy właśnie minęło lato. Jest nadal pięknie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Horoskop na jesień 2021 dla wszystkich znaków zodiaku. Co Cię czeka w najbliższych miesiącach? 25.09.21 Mimo że za oknem wciąż panuje lato, powoli zbliżamy się do rozpoczęcia astronomicznej oraz kalendarzowej jesieni. Oznacza to nie tylko zmianę pogody, lecz także naszego życia. Na jakie aspekty powinieneś zwrócić szczególną uwagę? Czego unikać? Z kim będziesz się najlepiej dogadywać? Czeka Cię pasmo porażek, a może same sukcesy? Koniecznie przejdź do galerii i sprawdź, co czeka na każdy ze znaków zodiaku podczas tegorocznej jesieni.

📢 Lubuskie: ranking najlepszych lekarzy rodzinnych w naszym regionie. Polecają ich pacjenci i oceniają na piątkę! Internista w Lubuskiem. Do jakiego najlepiej się wybrać? Już spieszymy z pomocą! Interniści, nazywani też przez wielu lekarzami rodzinnymi, to medycy pierwszego kontaktu. Do nich udajemy się wtedy, gdy dotknie nas przeziębienie, czy grypa, ale też wtedy, gdy nasz organizm wysyła nam niepokojące objawy, czujemy się gorzej, dokucza nam ból, czy słabe samopoczucie, a my nie wiemy, co jest powodem takiego stanu rzeczy. W takich sytuacjach bardzo często liczy się czas, a także właściwe postawienie diagnozy. Zlecenie odpowiednich badań lub też pokierowanie do właściwych specjalistów. Wiele osób w tak ważnych sytuacjach stara się znaleźć dobrego internistę. Z myślą o Was stworzyliśmy ranking tych właśnie specjalistów z naszego regionu. Ci lekarze cieszą się ogromnym uznaniem wśród pacjentów. Na portalu znanylekarz.pl otrzymali 5 gwiazdek i przynajmniej 5 opinii (niektórzy mają ich nawet kilkaset!). Co więcej, wielu z tych medyków to nie tylko interniści, ale też specjaliści w zakresie kardiologii, endokrynologii, pulmonologii, czy diabetologii. Ranking powstał na podstawie danych portalu www.znanylekarz.pl z dnia 24.09.2021 r. Przejdź do Galerii>>>

📢 "Nasz Nowy Dom", odcinek 244. Wzruszająca historia Pani Marii. Udało się odmienić los jej rodziny! Zobaczcie zdjęcia z metamorfozy W 244. odcinku programu "Nasz Nowy Dom" poznaliśmy wzruszającą historię Pani Marii i jej dzieci: Klaudii i Huberta. Pani Maria rozwiodła się z mężem i wraz z dziećmi zamieszkała w starym, zrujnowanym domu w Trzcińcu, kupionym dzięki pomocy swojej mamy. Rok później doszło do rodzinnej tragedii - dzieci spędzały wakacje z ojcem, który na ich oczach zasłabł i utonął. Do dziś rodzina żyje w cieniu tego dramatu, dzieci nie mogą się pozbierać.

📢 Ewa Matyla, skarbnik powiatu nowosolskiego przechodzi na emeryturę. Przepracowała ponad pół wieku Na emeryturę przechodzi Ewa Matyla, ekspert od finansów, najpierw miasta, a potem powiatu nowosolskiego. Przepracowała ponad 50 lat.

📢 Dziwny pożar w lesie koło Kożuchowa. Nie wiadomo, co się stało i do kogo należał samochód Czy ktoś poszedł na grzyby i spłonęło mu auto? Nie wiadomo, co się stało w lesie niedaleko Kożuchowa. 📢 Masz SMS z informacją o kwarantannie? Nie otwieraj linka. Oszuści próbują wyłudzić dane osobowe Wielu mieszkańców z naszego regionu otrzymało SMS-y, z których wynikało, że zostali skierowani na kwarantannę ze względu na zakażenie w najbliższym otoczeniu. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed cyberatakiem.

📢 Ognisko koronawirusa w głogowskim szpitalu. Zmarła jedna osoba. Nie ma odwiedzin, wstrzymano przyjęcia na oddział wewnętrzny Koronawirus w Głogowskim Szpitalu Powiatowym. Wykryto go na oddziale wewnętrznym, gdzie zmarła jedna osoba. Szpital ograniczył odwiedziny i wstrzymał przyjęcia na oddział wewnętrzny.

📢 To będzie weekend festynów w okolicy Nowej Soli i Sławy. Zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich! Zobacz, co się będzie działo To będzie weekend festynów w okolicy Nowej Soli i Sławy. Ale nie chodzi tylko o dobrą zabawę i integrację mieszkańców, ale przede wszystkim o szczepienia przeciw COVID-19, aby zatrzymać czwartą falę koronawirusa. Festyny odbędą się w ramach Narodowego Programu Szczepień. Będą też imprezy, podczas których można będzie wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym.

📢 VII rodzinny rajd rowerowy Karolatu "Gospodarstwo karolackiego księstwa". Te rajdy to ulubione wyprawy rowerzystów z Nowej Soli i okolicy W niedzielę, 26 września, o godz. 10.00 spod zamku w Siedlisku Karolat wyruszy rowerowy rajd. Kierunek? Zwierzyniec. To będzie VII Rodzinny Rajd Rowerowy "Gospodarstwo karolackiego księstwa". Udział jest darmowy.

📢 Śmierć dziennikarki Anny Karbowniczak: Kierowca uciekł, a winna ofiara. Dotarliśmy do ustaleń, które miażdżą wersję prokuratury Dziennikarka „Głosu Wielkopolskiego”, Anna Karbowniczak zginęła w ubiegłym roku, potrącona przez samochód. Ale kierowca i pasażerowie busa, którzy nie pomogli Ani, uciekli z miejsca tragedii i zacierali ślady, mogą spać spokojnie. Według prokuratury - to wyłącznie z winy ofiary doszło do wypadku. Zespół śledczy „Głosu Wielkopolskiego”, „NaszeMiasto”, przy współpracy z Onet.pl, dotarł jednak do informacji, które miażdżą stanowisko prokuratury i mogą okazać się przełomowe w tej sprawie. Wskazują, że to - wcześniej karany - kierowca busa zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w Anię z dużą prędkością. Ale wątpliwości w sprawie jest jeszcze więcej. 📢 Uczniowie w piżamach w szkole! Chcą pomóc chorym dzieciom. To akcja "Obudź w sobie anioła i wrzuć piątaka dla dzieciaka" w Borowie Wielkim Ludzi dobrego serca zapraszają młodzi wolontariusze wraz z opiekunem Dorotą Popiół ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borowie Wielkim. Akcja odbędzie się w piątek, 24 września.

