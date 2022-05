Tutaj jest dużo miejsca do zabawy i przydatnego cienia. Nowy park w Nowej Soli to alternatywa dla Parku Krasnala [ZDJĘCIA]

Warto zobaczyć w Nowej Soli. Nowy kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy

W parku są miejsca nie tylko do zabawy dla dzieci, ale też do ćwiczeń dla starszych. Można też poleżeć na leżakach.

- Mieszkamy w pobliżu. Wcześniej jeździliśmy do Parku Krasnala. Teraz mamy duży plac zabaw blisko - potwierdza tato 2,5-letniego Ignasia.

Tutaj jest dużo miejsca do zabawy i przydatnego cienia. Nowy...

Nowy park w Nowej Soli. Koszty

Dostawę i montaż urządzeń i elementów małej architektury wykonała firma z Mosiny wyłoniona w przetargu. Kwota wynikająca z umowy to niecałe pół miliona złotych.

Za budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz ciągów pieszych wraz z oświetleniem terenu odpowiedzialna była firma z Nowej Soli. ten koszt to ok. 1,3 miliona złotych.