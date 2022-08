Trzy na jedną! W Nowej Soli nastolatki pobiły swoją koleżankę. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego

Kryminalna Nowa Sól. Brutalny napad na koleżankę

Mieszkańcy Nowej Soli wiedzą, gdzie jest lasek. To miejsce przy ul. Mickiewicza, w pobliżu osiedla Konstytucji Trzeciego Maja. To do tego lasku trzy nastolatki zwabiły swoją rówieśniczkę. Było popołudnie, we wtorek, 9 sierpnia. – Córka ma złamany nos i jest posiniaczona. Zaczęło się od zaczepiania na chodniku, później oprawczynie zaciągnęły córkę między drzewa, gdzie ją biły – napisała mama dziewczyny na Facebooku, apelując do znajomych o pomoc w ich znalezieniu.

Dzisiaj wiadomo, że były to koleżanki poszkodowanej nastolatki. A powód był błahy, związany z aktywnością nastolatek w mediach społecznościowych.