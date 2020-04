Tragedia we wsi Lubięcin pod Nową Solą. Do rodzinnej kłótni doszło w nocy z soboty na Niedzielę Palmową. Co się stało sprawdza prokurator

Prokurator potwierdza tragiczne zdarzenie

Policja w poniedziałek, 6 kwietnia nie udzielała żadnych informacji na temat zdarzenia, do którego doszło w weekend w Lubięcinie. Po wiadomości w tej sprawie policjanci skierowali do prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Prokurator Zbigniew Fąfera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze potwierdza, że na wsi pod Nową Solą doszło do tragedii.

- W sobotę, ok. godz. 21 w jednym z budynków w miejscowości Lubięcin zamieszkałym przez trzech braci doszło do kłótni rodzinnej, w trakcie której 45-letni mężczyzna przy użyciu noża pozbawił życia swojego 35-letniego brata. Z uwagi na stan nietrzeźwości sprawcy – czynności z zatrzymanym podejrzanym oraz świadkami zdarzenia przeprowadzone zostaną przez prokuratora dzisiaj - poinformował rzecznik Zbigniew Fąfera i dodał, że jutro, czyli we wtorek, 7 kwietnia przeprowadzona zostanie sekcja zwłok zmarłego.

- To wszystkie informacje jakie mam do przekazania w tej sprawie - zaznaczył rzecznik.