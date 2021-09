To się znów stało. Seniorzy uwierzyli w nieszczęście. Starsi mieszkańcy Nowej Soli i okolicy stracili oszczędności swojego życia

Oszustwa w powiecie nowosolskim

Nowosolscy policjanci przestrzegają przed oszustami wyłudzającymi pieniądze od osób starszych. Pomimo licznych apeli, nie tylko Policji, ale również wielu organizacji i instytucji, nadal zdarzają się osoby, które padły ofiarą oszustów. Ponownie zwracamy się z prośbą o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi. Zachęcamy, aby uczulić swoją rodzinę i znajomych na to, by zawsze stosowali zasadę ograniczonego zaufania. Ofiarami oszustwa głównie padają ludzie starsi, których to wrażliwość i ufność wykorzystują przestępcy.