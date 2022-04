To pewnie najbardziej urokliwa miejscowość w Lubuskiem, niewiele ponad godzinę drogi z Nowej Soli. Można zwiedzać zamek i wejść na wieżę

Długi weekend majowy to idealna okazja do odwiedzenia Zamku Książąt Lubomirskich w Lubniewicach. Jego drzwi zostaną otwarte dla turystów już 30 kwietnia.

Warto zobaczyć w Lubuskiem. Zamek Książąt Lubomirskich ponownie otwiera się dla zwiedzających

- Zachęcamy do podziwiania wnętrz zabytkowego zamku i poznania nieco jego historii! Podczas zwiedzania mogą Państwo zobaczyć Hall Główny z portretami książąt Lubomirskich – marszałka koronnego Stanisława i jego żony Elżbiety, Wielką Galerię z widokiem na taras i jezioro, Salę balową, muzyczną, czy królewską z pocztem królów polskich - informuje Fundacja Książąt Lubomirskich.

W 2020 roku wnętrza udostępniono zwiedzającym po raz pierwszy od ponad 20 lat. Od tamtej pory obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem. Zamek jest obecnie własnością Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego i częściowo spełnia funkcję mieszkalną. Z tego też względu zwiedzający nie zobaczą całości. Dostępnych jest część odremontowanych pomieszczeń, a także park przynależący do obiektu. Zamknięte dla oczu postronnych pozostają pomieszczenia, z których korzysta rodzina Lubomirskich, oraz te jeszcze nieodremontowane.

Zamek w Lubniewicach. Możliwe będzie wejście na wieżę zamkową!

Oprowadzanie po zamku będzie się odbywać z przewodnikiem w weekendy, od godziny 10:00 do 14:00.

Na zwiedzanie obowiązują telefoniczne zapisy, których można dokonywać od poniedziałku do piątku pod numerem: 882 005 033, od godz. 9:00 do 17:00.