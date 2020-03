To ma być drugi dom dla mieszkańców w wieku od 60 roku życia, którzy nie pracują i chcieliby aktywnie spędzać wolny czas

300 tysięcy złotych dostała Nowa Sól na Dom Dziennego Pobytu Senior Plus. Inwestycja ma być zrealizowana do końca roku tak, aby od początku 2021 roku seniorzy mieli już swoje miejsce.

Dom Dziennego Pobytu Senior Plus będzie działał w dawnym Gimnazjum nr 3 przy ul. Kasprowicza. Senior Plus zajmie lewe skrzydło budynku. Obiekt będzie nosił nazwę Centrum Aktywności Społecznej. Do prawego skrzydła przeniesie się Środowiskowy Dom Samopomocy. Piętro będzie przeznaczone dla organizacji pozarządowych funkcjonujących w mieście. Będzie też część dla dostępna dla wszystkich użytkowników obiektów w postaci salki konferencyjnej i gimnastycznej. Wzorem podobny dom seniora z Międzyrzecza Dom Dziennego Pobytu będzie przewidziany dla 30 seniorów i opiekunów, osoby prowadzące zajęcia z animacji i fizjoterapii. – Potrzebna jest przestrzeń dla osób starszych, które może nie są aktywne w innych formach działalności senioralnej. Mam nadzieję, że to miejsce usatysfakcjonuje starszych nowosolan – podkreśla wiceprezydent Natalia Walewska – Wojciechowska.

Ewa Batko, rzecznik prasowa urzędu dodaje, że ma to być drugi dom dla mieszkańców w wieku od 60 roku życia, którzy nie pracują i chcieliby aktywnie spędzać wolny czas: - W placówce będą odbywać się zajęcia ruchowe, rekreacyjne i edukacyjne.

Widać jak bardzo chętnie seniorzy biorą udział w prowadzonych zajęciach. Przedstawiciele urzędu udali się do podobnego miejsca w Międzyrzeczu, aby zobaczyć jak działa. – Jest to niesamowita placówka. Widać jak bardzo chętnie seniorzy biorą udział w prowadzonych zajęciach. Są w wieku od 61 do 93 lat. Świetnie się integrują – podkreśla Karina Jarosz, naczelnik wydziału spraw społecznych w urzędzie miejskim w Nowej Soli. Gościmy u nas w szkole przy ul. Matejki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wiem jak duża jest aktywność tych państwa, którzy uczestniczą w zajęciach. Nie ukrywam, że może sam też będę korzystał z takiej oferty.

Przeróbka szkoły za pięć milionów złotych Rozpoczęcie remontu w budynku planowane jest na kwiecień. – Zakończenie prac planujemy na trzeci kwartał 2021 r. Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 5 mln zł – informuje Kamil Jurdziński z urzędu miejskiego.

Najpierw będą odbywały się prace w lewym skrzydle, tak, aby jako pierwsi mogli zacząć działać tutaj seniorzy.

Tymczasem dobiega końca przeprowadzka szkoły. Lekcje w tym roku szkolnym już się tutaj nie odbywają. – Przeprowadzamy się do budynku przy ul. Matejki. Zabieramy potrzebne nam rzeczy. Resztę trzeba będzie utylizować, aby można wejść z adaptacją tych pomieszczeń. Niech budynek służy naszym nestorom – podkreśla Bogdan Mikulski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8.

Zdaniem dyrektora szkoły miejsce przyda się seniorom. – Gościmy u nas w szkole przy ul. Matejki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wiem jak duża jest aktywność tych państwa, którzy uczestniczą w zajęciach. Nie ukrywam, że może sam też będę korzystał z takiej oferty – mówi dyrektor szkoły.

Jesienią będą znane warunki rekrutacji do domu seniora.

POLECAMY: