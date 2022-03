To, co wyciekło będzie posprzątane. Specjaliści usuwają kleistą maź. Starostwo w Nowej Soli informuje o postępach w sprawie z Zakęcia

Ekologia w powiecie nowosolskim. Problem z Zakęcia

- W ramach działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego starostwo powiatowe w Nowej Soli zleciło Firmie Prote – Technologie dla środowiska z Poznania prace ziemne i porządkowe związane z działaniami zapobiegawczymi szkodzie w środowisku w powierzchni ziemi oraz odbiór odpadów wypompowanych po wycieku do beczek o poinformowała rzecznik starosty Anna Chyła. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym tygodniu.

To, co wyciekło będzie posprzątane. Specjaliści usuwają klei...

Zakęcie. Zdarzenie o znamionach poważnej awarii przemysłowej

Na koniec grudnia 2021 roku na terenie opuszczonego zakładu DPV Service doszło do wycieku czarnej, kleistej i śmierdzącej mazi. Na miejsce zjechali strażacy z PSP w Nowej Soli oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Studzieńca, Przyborowa i Otynia. Na miejscu pracowały też grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. Wypompowano 1300 litrów cieczy do przenośnych zbiorników, a miejsce wycieku zabezpieczono folią. Po firmie innych śladów, oprócz wycieku tajemniczej mazi nie ma. W połowie stycznia Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ocenił, że „zdarzenie spowodowało zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego w sąsiedztwie zakładu i miało charakter zdarzenia o znamionach poważnej awarii przemysłowej”. W lutym w Urzędzie Miejskim w Otyniu odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli władz gminy Otyń, starostwa nowosolskiego, miasta Nowa Sól, Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska, Okręgowego Urzędu Górniczego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i mieszkańców.

– Teren wycieku w Zakęciu będzie uprzątnięty. To najważniejszy wniosek, jaki płynie z kilkugodzinnego spotkania w sprawie wycieku na terenie po DPV Service. Starosta Iwona Brzozowska zadeklarowała, że w trybie zarządzania kryzysowego przede wszystkim niezwłocznie zleci specjalistycznej firmie wybranie skażonej ropą ziemi oraz utylizację ok. 1,2 tys. litrów odpadu zgromadzonego w zbiorniku – poinformował po spotkaniu Urząd Miejski w Otyniu.

Kilka dni temu informację tę potwierdził również Lubuski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. - Oczyszczenie terenu zakładu z zanieczyszczeń przeprowadzi, za pośrednictwem starosty nowosolskiego, jako organu przewodniczącemu Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego, specjalistyczna firma zewnętrzna - poinformował inspektor Mirosław Ganecki.

Przypomnijmy, że również Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu rozpoczął czynności zmierzające do wykonania przez spółkę DPV Service obowiązku likwidacji Podziemnego Składowiska Odpadów „Otyń”, m.in. wystąpił do Prokuratury Krajowej oraz Sądu Rejonowego w Warszawie. Urząd Górniczy zwrócił się również do Ministra Środowiska i Klimatu z pytaniem o możliwość wykorzystania środków z gwarancji bankowej ustanowionej przez Ministra Środowiska w celu przeprowadzenia likwidacji składowiska.